"الصحة" توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية بالمملكة المتحدة لتعزيز السياحة العلاجية

كتب - أحمد جمعة:

وقعت وزارة الصحة والسكان، اتفاقية تعاون بينها وبين الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتعزيز حركة السياحة العلاجية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، الجمعة، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المشترك؛ لتعزيز ترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار إلى حرص وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الاقتصاد المصري واتجاه الدولة لرفع كفاءة القوى البشرية العاملة في مجال الصحة، وزيادة الثقة في المنظومة الصحية المصرية، والارتقاء بمستويات تقديم الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية.

ومن جانبه.. نوه الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، بأن التعديلات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية تهدف إلى وضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة العلاجية والاستشفائية، بالاستفادة من تحرير سعر الصرف للعملات والذي يمثل ميزة تنافسية سعرية لحصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودة.

وأكد سميح، حرص وزارة الصحة والسكان، على تكثيف الجهود للعمل على فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية الواردة من دول العالم المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة العاملة على الترويج للخدمات الصحية المصرية، بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية محليا وعالميا.