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BBC

الجمعة.. حفيدة النقراشي تكشف كواليس جديدة عن اغتيال جدها مع إيمان أبوطالب

02:44 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الدكتورة هدى شامل أباظة

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تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، الدكتورة هدى شامل أباظة، حفيدة محمود فهمي النقراشى، في حلقة خاصة من برنامج "بالخط العريض" على قناة الحياة، مساء غدا الجمعة.

وتتحدث حفيدة النقراشي خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وتسترجع الذكريات، وتجيب خلال الحلقة على السؤال الصعب: هل التاريخ ظلم أم أنصف النقراشي؟

وتكشف حفيدة النقراشي، أن عباس العقاد أهدى كتابه الحسين شهيدا إلى جدها، وكتب فيه: إلى من يعرف معنى الرجولة.

وترد الدكتورة هدى على أنباء ما كتب في بعض كتب التاريخ بأن مصطفى النحاس كان قريبا من الإنجليز، وعن علاقة النقراشي بالملك فاروق.

وفي الحلقة أيضا تكشف تفاصيل مقتل النقراشي باشا على يد الإخوان، كما تجيب على سؤال: من قتل الشباب على كوبري عباس، وكواليس مشاركة مصر في حرب فلسطين وموقف النقراشي من تلك المشاركة.

الدكتورة هدى شامل أباظة إيمان أبوطالب بالخط الغريض حفيدة النقراشي

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