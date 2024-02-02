أزمة بسبب محمود السعدني في معرض الكتاب.. تعرف على القصة

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، بيانا نفت خلاله ما أثير حول نشر الهيئة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني.

وجاء نص البيان كالتالي: تؤكد الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما تؤكد أيضًا عدم قيامها بطباعة الأعمال الكاملة لكاتبنا الكبير محمود السعدني - خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان: تنفي الإدارة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، عن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، وإننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث إن ذلك رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة موضوع المنشور.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي أكرم السعدني، هاجم هيئة الكتاب قائلا: الهيئة العامة للكتاب طبعت الأعمال الكاملة للسعدني دون إذن .. موعدنا المحكمة الاقتصادية".

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ويستقبل عرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

تقام هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».