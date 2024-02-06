ختام فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف وأ ش أ:

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي شهدت، على مدار 13 يومًا، توافد ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات العربية والأجنبية.

وحرصت وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على خروج هذه الدورة بشكل يليق باسم مصر، وتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش معرض الكتاب، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

كما حرصت الأسر المصرية على اصطحاب أطفالهم إلى المعرض لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال في جناح الأطفال بالمعرض والاستمتاع بالأنشطة التي تقدم ضمن فعاليات المعرض، والتي شملت عروضا للأراجوز والساحر والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وتم تنظيم هذه الدورة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يناير الماضي، بحضور الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

وشارك بهذه الدورة، التي أقيمت تحت شعار "نصنع المعرفة...نصون الكلمة"، 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، كما تم تنظيم 550 فعالية ‏ثقافية، ضمت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، في مؤتمر صحفي، عن اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، واعقب ذلك مراسم تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، من السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، للسيد خليفة بن راشد الشامسي، الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.

وأعربت الكيلاني عن تطلعاتها بأن يصبح هذا الاختيار مُحفزًا لمزيد من التعاون والتبادل الثقافي مع الجانب العماني، بما يدعم عمق وقوة الروابط بين البلدين على الصعيدين الشعبي والحكومي، ووجهت الشكر لمملكة النرويج ضيف شرف الدورة الحالية، على مشاركتهم التاريخية كضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، بما قدموه من زخم ثقافي وفني متميز، والذي ساهم كثيرًا في نجاح هذه الدورة.