"الصحة" تقدم التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر بمعرض الكتاب

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم الوزارة خدمات التوعية النفسية لأكثر من 46 ألف زائر، خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وقال "عبدالغفار" اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم التوعية والاستشارات النفسية لأكثر من 46 ألف زائر من رواد المعرض، منهم 6000 زائر من خلال جناح الأمانة العامة للصحة النفسية، و40 ألفا و648 زائرا من خلال جناح الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.

من جانبها، قالت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدكتورة منن عبد المقصود، إن كل جناح بالمعرض تواجد به طبيب لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين بصالة 1 رقم B45، وصالة 4 رقم B49، مشيرة إلى توزيع أكثر من 10 آلاف و555 منشورا توعويا يتضمن معلومات عن الخط الساخن، والأطفال المراهقين، وحقوق المريض، وعلاج الإدمان وطرق الوقاية منه، والممارسات الصحية لتقليل الضغوط النفسية، وصحة المرأة، ودليل المستشفيات والتوعية بالاكتشاف المبكر، والعلامات التحذيرية.

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، الدكتور حسن محمود، إن عدد الاستبيانات التي تم ملؤها لمعرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي بلغت 7 آلاف و506 استبيانات، مؤكدا حرص المجلس على توجيه الجمهور للأماكن المرخصة والمعتمدة عن طريق نشر فرق تثقيفية بالمعرض حتى لا يتعرض المريض لأي انتهاك، موضحا أن قانون رعاية حقوق المريض النفسي، نص على تخصيص لجان لمتابعتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم.

يذكر أن مشاركة وزارة الصحة والسكان في معرض الكتاب هذا العام جاءت من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بالاهتمام بالصحة النفسية.