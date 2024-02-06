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استمرار الإقبال على جناح قصور الثقافة في الساعات الأخيرة لمعرض الكتاب

06:43 م الثلاثاء 06 فبراير 2024
  • عرض 5 صورة
    الإقبال على جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب
  • عرض 5 صورة
    الإقبال على جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب
  • عرض 5 صورة
    الإقبال على جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب
  • عرض 5 صورة
    الإقبال على جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب
  • عرض 5 صورة
    الإقبال على جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب
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كتب- محمد شاكر
استمر الإقبال على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 حتى الساعات الأخيرة من المعرض الذي تختتم فعالياته مساء اليوم.

وقدمت هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة مميزة في معرض الكتاب هذا العام في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقبل جمهور ورواد المعرض على سلاسل إصدارات قصور الثقافة المتنوعة وعناوينها القيمة وأسعارها المخفضة التي في متناول الجميع، والتي طرحت منها الهيئة هذا العام 120 عنوانًا جديدًا في شتى فروع المعرفة، وجاءت مختلف السلاسل لتكون بمثابة مشاريع ثقافية وليست إصدارات منفردة، ونفدت أعداد كبيرة من الكتب مع الأيام الأولى للمعرض وقامت الهيئة بتزويد الجناح يوميا نظرا لتلبية احتياجات القراء.

يذكر أن قصور الثقافة قدمت أيضا على مدار أيام المعرض برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال أقيمت به ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

جناح قصور الثقافة معرض الكتاب وزارة الثقافة

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