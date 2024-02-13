إبراهيم عيسى: مصر ليست من دعاة حرب.. وطريقها هو السلام

كتبت -داليا الظنينى :

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الموقف المصري واضحًا ورادعًا وقاطعًا من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف: ومصر كانت رافضة كل خطط وتخطيطات إسرائيل ونتنياهو بالدخول إلى رفح والهجوم على المدينة الفلسطينية ومازال مرفوض ومدان من الدولة المصرية".

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جميع الأطراف تعي ما الذي ممكن أن يأتي من هذه الحرب، موضحًا أن مصر لم تكن طالبة أو من دعاة حرب، وتعلن السلام طريقًا وخيارًا.

وشدد أنه إذا انتهكت حدود مصر وسيادتها ستكون الحرب هي السبيل لإيقاف ذلك، مضيفا: "حربنا حرب دفاعية وليست تبدأ للهجوم على أحد للدفاع عن كل حبة رمل في سيناء أو مصر بأكملها وهو أمر معلن للجميع وموقف صارم ومؤكد".

اقرأ أيضا :

التموين تطرح زجاجة زيت 800 ملي بـ45 جنيهًا في معارض "أهلا رمضان