بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" و"الاستثمار" للترويج الصناعي للروبيكي داخليًا وخارجيًا

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج الصناعي للمدينة؛ داخليا وخارجيا، وذلك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من جانب، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري من جانب آخر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

جاء ذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود في منطقة الروبيكي بمدينة بدر، اليوم.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

يهدف البروتوكول إلى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنمية الاستثمار داخليا، من خلال الاستفادة من جميع مكاتب الاستثمار داخل مصر، وكذلك الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج؛ من أجل جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم، لدعم وتعزيز تلك الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكي.

ووفقا للبروتوكول الموقع، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تكثيف الجهود المبذولة من أجل مساندة الترويج للمشروعات والتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية، ومن بينها الترويج للطروحات الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكي، بين أوساط المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، في العديد من الدول المستهدفة، إلى جانب السعي لتنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الاستثمارية في مصر.

كما يقضي البروتوكول بتوحيد جهود الأطراف من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية لتحقيق تلك الأهداف.

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