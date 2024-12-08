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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء الجامعة المصرية الصينية

07:56 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الجامعة المصرية الصينية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم (565) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2013، بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية.

وتضاف إلى كليات الجامعة المصرية الصينية كليات (الطب البشري - طب الفم والأسنان - التمريض).

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

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هذا المحتوى من

Asha
الجامعة المصرية الصينية قرار جمهوري
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