حزب الوعي يعلن اللجنة التأسيسية المؤقتة

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، عن تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لمعاونته في إدارة شئون الحزب بمرحلة البناء الثاني لحين استكمال باقي تشكيلات الحزب في القاهرة ومحافظات الجمهورية.

جاء ذلك بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لحزب الوعي مادة ٣ ومادة ٨٣ وحرصا على تأصيل ممارسة العمل الديمقراطي داخل الحزب وتأكيدا على خطوات البناء الثاني.

وجاء في مادة ٢

يعمل بهذا التكليف لمدة ٣ أشهر قابلة للتجديد لفترات أخرى إذا اقتضت الضرورة

مادة ٣

تتكون الهيئة التأسيسية لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب ومساعد أول وزير الشباب والرياضة الأسبق والنائب البرلماني الأسبق وعضوية كلا من :

١- الوزير محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق.

٢- علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.

٣- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.

٤- دكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.

٥- الأستاذة مارجريت عازر النائب السابق.

٦- الدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

٧- الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق.

٨- راندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٩- الدكتور ابراهيم العزازي رجل التعليم السكندري.

١٠-امل صبحي الإعلامية الكبيرة.

١١- الدكتور محمد عبدالمجيد المحامي بالنقض.

١٢- عادل زيدان الخبير الزراعي المصري

١٣- الكابتن تامر بجاتو الإعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق

١٤- دكتور حسن الحيوان أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس

١٥- دكتور محمد قرماني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

١٦- المهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق

١٧- الدكتور نضال السعيد النائب السابق وخبير ريادة الأعمال

١٨- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي

١٩- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي

٢٠- نادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم

٢١- هاني لبيب الكاتب ورئيس تحرير موقع مبتدأ

٢٢- محمد عبدالمنعم الامين العام لاتحاد الناشرين

٢٣- رامي زهدي خبير الشؤون الافريقية

٢٤- المستشار عبدالحكيم شداد المحامي بالنقض

٢٥- الدكتور أحمد درويش أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس

٢٦- محمد صفا المحامي بالنقض

٢٧- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه

٢٨- الاستاذ ايهاب راضي المحامي وخبير العمل الأهلي في مصر

٢٩- المهندس احمد شكري خبير الصناعة والاستثمار

٣٠- اسلام فاضل المحامي بالنقض

٣١- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي

٣٢-محمد سويلم المحامي بالنقض الاستاذ

٣٣-حازم الملاح صحفي وخبير المجتمع المدني

٣٤- نرمين ميشيل صحفية

٣٥- سمية الألفي خبيرة العمل الأهلي

٣٦- المهندس تامر محمود مهندس بالتلفزيون المصري

٣٧- تامر ابو الليل المحامي بالنقض

٣٨- نرمين كميل استشاري لغة الاشارة

٣٩- المهندس شريف القاضي مهندس مدني

٤٠- نورهان خميس باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية

٤١- الدكتور إبراهيم صابر الأستاذ بكلية التربية النوعية

٤٢-الدكتور ثروت امبابي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها

ويعمل بهذا القرار من تاريخه 7 ديسمبر 2024

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