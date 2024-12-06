افتتاح 12 قاعة عرض بمتحف محمد علي قريبًا -تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، استعداد الوزارة لافتتاح 12 قاعة عرض بمتحف الأمير محمد علي بالمنيل.

وقال "عثمان"، في تصريحات إلى مصراوي: نضع الآن اللمسات الأخيرة لافتتاح هذه القاعات الجديدة بالمتحف والتي تمت بالتعاون مع بعض الجهات.

وأضاف: من المقرر أن تتضمن القاعات عددًا كبيرًا من مقتنيات للأسرة العلوية، من أهمها سرير أمينة هانم إلهامي، والدة الخديو عباس حلمي الثاني، وهو السرير الملكي المصنوع من الفضة الخالصة، ويزن 850 كيلوجراما، والذي أثير حوله ضجة كبيرة الفترة الماضية حول اختفائه.

تاريخ ومحتويات متحف الأمير محمد علي بالمنيل

متحف الأمير محمد علي بالمنيل، هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص.

بدأ بناء القصر عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61711 متر² منها 5000 متر تمثل مساحة المباني.

ويعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي.

ويشتمل القصر على 3 سرايات هي: سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.

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