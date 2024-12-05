رئيس "البحوث الزراعية": أصبحنا رقم واحد في حجم إنتاجية القمح والأرز

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وذلك خلال زيارته الميدانية التي بدأها أمس الأربعاء برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن محطة بحوث سخا تعد أكبر محطة بحوث في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن مركز البحوث الزراعية يعد أيضًا أكبر مركز بحثي في المنطقة، لا سيما وأنه مركز تطبيقي، ونتج عن جهوده مضاعفة في الإنتاج الزراعي، حيث أصبحنا رقم واحد في حجم إنتاجية القمح والأرز، والخامس عالميًا في إنتاجية الذرة.

وأشار إلى جهود المركز في الإنتاج الحيواني، حيث يتم إنتاج سلالات حيوانية جديدة باستمرار، معلنًا عن تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين من الجهات العلمية المختصة لتسجيل السلالات الجديدة.

بدوره أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حرص اللجنة على زيارة محطة بحوث سخا، باعتبارها أكبر محطة بالشرق الأوسط، وكذلك لإيمان اللجنة بأهمية دور البحث العلمي في التوصل إلى حلول للمشكلات الزراعية مثل ضعف الإنتاجية، مستشهدًا بإنتاجية القمح التي وصلت إلى 20 أردبًا بعدما كانت 10 فقط.

وأضاف: التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، مثل الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية ومحدودية وملوحة المياه، لا يمكن مواجهتها إلا بسلاح البحث العلمي، بالتوصل إلى أصناف أكثر إنتاجية وتصلح للزراعة بالمياه مرتفعة الملوحة.

وأشار إلى نجاح مصر في احتلال المراكز الأولى عالميًا في الصادرات الزراعية لعدد من الأصناف، الأمر الذي يشجع على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي.

وتفقد الوفد، محطة بحوث الإنتاج الحيواني بمحطة سخا، واستمع إلى شرح من مدير المحطة، حول إمكانياتها وحجم الجهود بها.

كما تفقد الوفد جهود المركز في استنباط أصناف جديدة من الذرة الشامية.

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