7 زلازل تضرب إثيوبيا صباح اليوم.. و66 زلزالا في عام واحد

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن حالة النشاط الزلزالي غير المسبوق في إثيوبيا مستمرة، حيث وقع صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 عدد 7 زلازل بقوة وصلت لـ 5.1 درجة على عمق 10 كم، تبعد 500-600 كم عن سد النهضة، 100-150 كم من العاصمة أديس أبابا.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: أعلن أمس المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي إيجارا تسفاي أن سد النهضة غير معرض لخطر الزلزال، كما نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلازل خلال الخمسين عامًا الماضية.

وتابع: منطقة سد النهضة تبعد 500 كم عن الأخدود الإفريقي داخل إثيوبيا، والنشاط الزلزالي بها أقل من منطقة الأخدود ولكنها ليست خالية من الزلازل التاريخية لأن بها العديد من الفوالق والتشققات الكبيرة التي أثرت في شكل البحيرة، وقد تعرض سد النهضة لزلزال يوم 8 مايو 2023 الساعة 2:26 م بتوقيت القاهرة بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة.

وحذر "شراقي"، من أن تسرب المياه من بحيرة سد النهضة من خلال التشققات يساعد على انزلاق الكتل الصخرية ويزيد من النشاط الزلزالي.

وواصل: ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن الآن، ولكن سيكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا زادت قوتها واقتربت من السد خاصة بعد اكتمال التخزين بـ 60 مليار م3، وسد النهضة نفسه سينشئ زلازل نتيجة وزن السد الرئيسي والسرج (150 مليون طن)، ووزن البحيرة 60 مليار طن.

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