"النواب" ينتهي من أول 20 مادة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد التي تصل إلى 44 خلال الجلسات القادمة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء؛ حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والإثنين والثلاثاء، مناقشات من حيث المبدأ، بمشاركة من الأغلبية والمعارضة، مع استكمال المناقشات على مستوى البنود؛ حيث حرص جميع الأطراف على أن تكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن، بما يخدم منظومةَ الضمان الاجتماعى بصورة أكبر وأفضل.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها؛ كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

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