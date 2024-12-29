نبيلة مكرم: الشراكة مع وزارة الصحة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات للمرضى

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة وفد مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، لمستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي ضوء البروتوكول الموقع بين أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومؤسسة «فاهم» والذي يهدف إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة بدأت بجولة داخل المستشفى، حيث اطلع الوفد على الأقسام والعيادات المختلفة، وأبدوا إعجابهم بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عرض تقديمي تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها المستشفى بكافة أقسامها، مع اطلاعهم على البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 149 سريرًا وتشمل أقسام (طوارئ رجال - مراهقين إدمان - تأهيل مراهقين إدمان - قسم للسيدات - عيادة خارجية للكبار - عيادة للأطفال - عيادة المراهقين إدمان - عيادة صحة المرأة - عيادة واحة للأطفال - عيادة واحة للراشدين - عيادة كارت الإعاقة).

وبدورها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بالشراكة مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ومنظمات المجتمع المدني، والتي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتساهم في إزالة وصمة المرض النفسي، كما أثنت على العرض المسرحي الذي قدمه محاربو المرض النفسي، وعكس مدى التطور الذي حققوه بفضل برامج التأهيل النفسي المتاحة في المستشفى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن سعادتها بالتعاون الفعال والمثمر مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في دعم الصحة النفسية في مصر.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الزيارة حظيت بتفاعل كبير مع المترددين على المستشفى، حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بتوزيع الهدايا، وتبادل أطراف الحديث مع المرضى، مما ساهم في بث روح البهجة، ومنحهم جرعة من الأمل والتفاؤل.

وأشارت «عبدالمقصود» إلى أن فعاليات الزيارة اختتمت باستعراض المشغولات اليدوية التي ينتجها المرضى، ضمن الأنشطة التأهيلية التي تنظمها المستشفى.

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