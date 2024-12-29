قصور الثقافة تصدر كتاب "مصر تحت الحكم الروماني"

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "مصر تحت الحكم الروماني"، للدكتور فاروق حافظ القاضي، تحرير وتعليق الدكتور هيثم السيد قنديل، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "ذاكرة الكتابة".

الكتاب مجموعة من أعمال الدكتور فاروق القاضي التي تناولت فترة مهمة من تاريخ بلادنا، وهو مؤرخ من الثقات في تخصصه، جمع مادته من مصادرها الأصلية، من كتابات المؤرخين القدامى والوثائق البردية التي حفظتها رمال مصرنا الحبيبة للعالم، ويعنى بالفترة التي وقعت فيها تحت الاحتلال الروماني، قام المحرر الدكتور هيثم قنديل، بجمعها وتحقيقها والتعليق عليها، في سبعة فصول تتناول المرحلة الانتقالية من الحكم البطلمي إلى الحكم الروماني، وما اتصل وما انفصل بين هذين الحكمين، ومعالم التاريخ السياسي لمصر تحت الحكم الروماني.

ويقدم الكتاب تحليلا مفصلا لنظم الإدارة الرومانية وفلسفتها في مصر في تلك الفترة، كما يتناول بالتحليل أيضا الحياة الاجتماعية والاقتصادية والديانات والعقائد، وفي الختام يلقي الضوء على الحياة العلمية والثقافية في الإسكندرية، عاصمة العلم والثقافة لقرون عديدة منذ نشأتها على يد البطالمة.

سلسلة "ذاكرة الكتابة" تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والأدبية والنقدية التي طبعت منذ بدايات القرن العشرين، وهي إحدى سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإشراف الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر السلسلة برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، الإخراج الفني للكتاب د. إنجي عبد المنعم، وتصميم الغلاف محمد أحمد مرسي.





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