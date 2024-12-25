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مجلس الوزراء يوافق على عفو رئاسي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

04:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.

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مصطفى مدبولى مجلس الوزراء ثورة يناير
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