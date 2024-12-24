محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين والاستجابة لها

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة، في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبحسب بيان، ناقش المحافظ شكوى من أحد سكان شارع الإمام مالك بمنطقة الكوم الأخضر، متضررًا من تحويل مالك عقار لمخزن إلى ورشة دون ترخيص، ما تسبب في إزعاج للسكان، حيث وجه المحافظ حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقطع المرافق عن المالك، نظرًا لاستخدامه مخارط وماكينات تسبب تلوثًا بيئيًا وإزعاجًا.

التعامل مع مخلفات في حي الوراق

استمع المحافظ لشكوى مواطنة من تراكم مخلفات القمامة والرتش بطريق يربط بين شارع القومية ومنزل الطريق الدائري، وكلف رئيس حي الوراق بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة، وتنظيم دوريات لضبط السيارات التي تلقي المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووجه بدراسة إمكانية تطوير المنطقة لتحسين مظهرها الجمالي.

تناول اللقاء طلب أحد المواطنين من ذوي الهمم لترخيص بناء قطعة أرض خارج الحيز العمراني، ووجه المحافظ رئيس مركز أبو النمرس بتوفير وحدة سكنية بقيمة إيجارية مناسبة تلبي احتياجات المواطن المعيشية لحين إدراج الأرض ضمن الحيز العمراني.

بحث المحافظ شكوى مقدمة من مواطنة بشأن تسليم جبانة مخصصة لها، ووجه رئيس جهاز الجبانات باستكمال إجراءات التسليم وفقًا للقانون.

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