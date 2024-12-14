شوقي علام: المخادنة والمساكنة محرمات في الإسلام

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المخادنة قد تشمل حالات معينة، مثل أن تكون امرأة متزوجة ولها علاقة سرية مع رجل آخر غير زوجها، موضحًا أن الإسلام حرّم كل من المخادنة والمساكنة ومنع هذه الأفعال بشكل قاطع.

وخلال لقائه ببرنامج "بيان للناس" الذي يُبث عبر قناة الناس، شدد الدكتور شوقي علام أن النوع الإنساني لا يمكن أن يستمر بشكل صحيح إلا في إطار محدد يتماشى مع الشرع الشريف.

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن هذا الإطار لا يتعارض مع سائر الشرائع السماوية، وهو يتجلى في ارتباط رجل بامرأة من خلال عقد شرعي أو لقاء يتم وفقًا للشروط والأركان اللازمة لإقامة هذا العقد.

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