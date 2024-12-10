خبير اقتصادي: الدولة نجحت في خفض التضخم لهذه الأسباب

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن السياسات النقدية المشددة التي اتبعها البنك المركزي، بالتعاون مع المبادرات الحكومية لتوفير السلع الأساسية، نجحت في كبح جماح التضخم في مصر خلال العامين الماضيين.

وأوضح "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وأشار شعيب إلى أن التوسع الكبير في الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ نحو ثلاثة ملايين فدان، ساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار الأسعار في مصر.

وأضاف أن هذا التوسع، إلى جانب السياسات النقدية الحكيمة والمخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى انخفاض معدل التضخم من 40% قبل عام إلى مستويات أقل بكثير، متوقعًا أن يستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى أقل من 15% خلال النصف الأول من عام 2025، بشرط استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة.

وأرجع شعيب هذا التوقع إلى استمرار السياسات النقدية الحالية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، مما يساهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنحو ثلاثة ملايين فدان.

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