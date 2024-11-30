غدًا.. رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث يؤدون اليمين أمام النواب

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 4 سنوات، أداء اليمين أمام البرلمان قبل ممارسة عملهم.

وحدد الدستور، مهام الهيئات الاعلامية حيث نصت المادة (211) على أن :"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

كما نصت المادة 213 من الدستور، على أن :" الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

ونصت المادة (77 ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

ونصت المادة (9 ) من قانون الهيئة الوطنية للإعلام، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

كما نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضي في مادته (9) بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعيين الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

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