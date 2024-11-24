كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض القراء وهم:

١.أحمد ناجي شاهين

٢.مدحت مرعي

٣.أحمد الصعيدي

٤.إسماعيل الطباخ

٥.فريد أصيل

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنهم رفضوا الحضور إلى مقر النقابة بعد استدعائهم فكان قرار اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهمة التلاعب بالقرآن.

وطالبت نقابة القراء، جميع المواطنين عدم التعامل معهم لأنهم يقوموا بتلاوة القرآن الكريم بطريقة غير صحيحة وبها مخالفات.

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