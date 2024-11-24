جمال شعبان يتحدث عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم: "هذا ما حدث له في الأغلب"

القاهرة - مصراوي:

رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.

كانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه اليوم الأحد.

وقال جمال شعبان عبر حسابه على فيسبوك: "غالبا حصل له اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر؛ نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلي هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "هذا تسبب في سقوطه وارتطامه وحدوث كدمات وجرح وزرقة، ومفارقته الحياة".

وبحسب تقرير مفتش الصحة فإن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة وهو ما تسبب في وجود انتفاخ في البطن، بالإضافة للاشتباه في وجود خدوش وجروح بمنطقة الساقين والقدمين.

وبعد التحقيقات، قال مصدر أمني إن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية.

محمد رحيم كان من أبرز الملحنين في الوطن العربي، حيث قدّم العديد من الأعمال الموسيقية التي لاقت إعجاب الجماهير وحققت نجاحًا كبيرًا.

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