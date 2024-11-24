ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بعد موجة الأمطار

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد حيث حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتساقط الأمطار في معظم محافظات شمال البلاد وأيضا القاهرة الكبرى تشهد هطول أمطار الآن.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن سقوط الأمطار بسبب التأثير من منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا مصحوب بهواء بارد، وأيضا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط منخفضة القيم بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرراة يكون ملحوظا خلال فترات النهار وأيضا ساعات الليل من المتوقع أن تسجل درجة الحرراة العظمى 22 درجة وسرعات الرياح تصل 40 كم/ع، ومن المتوقع أيضا وجود فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بمعظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وتصل إلى محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن الأسبوع الحالي يشهد قيم درجات حرارة منخفضة مساء تصل إلى 14 درجة وأن درجات الحرارة ليس من المتوقع أن تشهد ارتفاعا جديدا، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية العادية صباحا ومساءا على أن يتم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع مرور الوقت.

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