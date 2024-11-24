الحجز يبدأ الثلاثاء.. أسعار وأماكن شقق سكن لكل المصريين 5 الـ 75 مترًا

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، لمتحدي الإعاقة على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وخصص صندوق الإسكان الاجتماعي 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم.

وجاءت أماكن الشقق الـ75 مترا على النحو التالي:

– الشقق المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، في محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي “أبو جرج، وأبطوجة”.

– الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع “نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل” ومدينة جهينة في مواقع “كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد”، ومدينة المنشآة في موقع “خارفة المنشآة”، ومدينة طهطا في مواقع “الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية”، وفي مدينة المراغة في مواقع “السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص”، ومدينة طما في موقع “العزبة المستجدة- تل الزوكي”.

شقق 75 متر جاهزة للتسليم بسعر 415 ألف جنيه بمناطق:

الشرقية في مدينة العاشر من رمضان.

الجيزة بمدينة أكتوبر الجديدة

سوهاج بمدينة أخميم الجديدة.

شقق 75 متر تسليم بعد 3 سنوات بسعر 542 ألف جنيه بمناطق:

في الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر

المنوفية مدينة السادات

المنيا مدينة المنيا الجديدة.

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