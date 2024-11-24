أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت"

كتب- محمد عمارة:

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن طلبه برفع الحصانة عنه في مجلس الشيوخ، لرغبته في المثول أمام جهات التحقيق، في إطار كشف ملابسات قضية اللاعب أحمد رفعت.

وأضاف دياب لمصراوي، هاتفيا: لا أحد فوق القانون، وأعتقد أن طلبي سابقة لأول مرة داخل المجلس، ولا أخشى شيئ إلا الله، ومستعد للمثول أمام جهات التحقيق.

وأوضح رئيس رابطة الأندية: مستعد لمساءلتي، وطلبي جاء لتبرئة نفسي أمام الجهات القضائية والرأي العام.

وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أكد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

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