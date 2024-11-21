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عنبة يوجه رسالة غامضة.."أنا لا أنحني إلا لله"

07:14 م الخميس 21 نوفمبر 2024

المطرب عنبة

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كتب - معتز عباس:

نشر مؤدي المهرجانات عنبة، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجه من خلاله رسالة غامضة.

وكتب، عنبة: "أنا لا أنحني إلا لله وحده".

وجاءت التعليقات، على الصورة، كالتالي: "ربنا يحميك"، "ربنا يحفظك ويحميك"، "اخويا العناب"، "أدي جامد"، "دايما حراق".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى عنبة مسلسل "عتبات البهجة" والذي عرض ضمن دراما رمضان ٢٠٢٤، وهو مكون من ١٥ حلقة

والمسلسل بطولة: يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، سما إبراهيم، وفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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عنبة رسالة عنبة إنستجرام
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