عنبة يوجه رسالة غامضة.."أنا لا أنحني إلا لله"

كتب - معتز عباس:

نشر مؤدي المهرجانات عنبة، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجه من خلاله رسالة غامضة.

وكتب، عنبة: "أنا لا أنحني إلا لله وحده".

وجاءت التعليقات، على الصورة، كالتالي: "ربنا يحميك"، "ربنا يحفظك ويحميك"، "اخويا العناب"، "أدي جامد"، "دايما حراق".

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى عنبة مسلسل "عتبات البهجة" والذي عرض ضمن دراما رمضان ٢٠٢٤، وهو مكون من ١٥ حلقة

والمسلسل بطولة: يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، سما إبراهيم، وفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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