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وزير الصحة: المخدرات هي طاعون العصر الحالي

08:53 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:
وصف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إدمان المخدرات بأنها طاعون العصر الحالي.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" اليوم الأحد، بقصر عابدين.

وأوضح أن هناك الكثير من المبادرات والإجراءات الحكومية التي تعمل على مواجهة الإدمان وخاصة تعاطي المواد المستحدثة.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تتضمن العمل على الكشف المبكر لاضطرابات طيف التوحد للأطفال، فضلاً عن مواجهة الإدمان، وكذلك إدمان الألعاب الإلكترونية.

المخدرات الإدمان وزارة الصحة خالد عبد الغفار
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