الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى غدًا

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الجمعة، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، بعد صلاة المغرب غدا الجمعة الـ29 من ربيع الآخر لعام 1446 هجرية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:48 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هجريا، والموافق 1-11-2024 وهو يوم الرؤية، وفقًا للحسابات الفلكية.

وبحسب بيان، يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة بـ10 دقيقة، أما في القاهرة يكون قبل الغروب بـ13 دقيقة.

كما يغرب القمر في باقي المحافظات المصرية بمدد تتراوح بين 10: 13 دقيقة، إذ تتراوح المدد في العواصم والمدن العربية والإسلامية 2: 17 دقيقة.

بذلك يكون يوم السبت 2-11-2024 هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1446هجريا، كما تكون غرة شهر جمادى الأولى 1446 هجريا فلكيًا يوم الأحد 3-11-2024.