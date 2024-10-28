السفير التركي بالقاهرة: أنقرة تدعم مرشح مصر لليونسكو

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، أن مصر وتركيا لهما موقف واضح لإعادة الآثار المهربة لمكانها الأصلي، ولديهما اهتمام باسترداد الآثار المهربة.

وأضاف موطلو شن السفير التركي بالقاهرة، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مفتاح الكعبة تم إعادته لمصر لأننا اكتشفنا تهريبه لتركيا، مردفًا: "تركيا أعادت لمصر مقتنيات مسروقة".

وأوضح السفيرالتركي بالقاهرة، أن أنقرة تدعم الدكتور خالد العناني مرشح مصر لليونسكو، لأن تركيا تدرك عظمة وحضارة مصر، مردفًا: "تركيا تدرك أن حضارة مصر تأتي أولا ثم باقي الحضارات".

وأوضح صالح موطلو شن، أن تركيا تدعم السياحة فى مصر، والشركات السياحية فى تركيا ستعمل على جذب السائحين لمصر، ولابد من زيادة أعداد السائحين الأتراك لمصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك مدن حديثة جميلة مثل العلمين الجديدة.

وأكمل: مصر تمتلك بنية تحتية على أعلي مستوي، ولابد من زيادة الرحلات الجوية بين الدولتين لزيادة أعداد السائحين.