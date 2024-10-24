نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

هل يتم رفع أسعار خدمات الإنترنت الفترة المقبلة؟.. رئيس "اتصالات النواب" يوضح

رد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال متعلق برفع أسعار خدمات الإنترنت في الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع الكثير من الخدمات.

مش موجودة في العالم.. محمود سعد يعلق على هدم قبة مستولدة محمد علي

استنكر الإعلامي محمود سعد، هدم قبة «نام شاذ قادين والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد على ومستولدة محمد على باشا» بقرافة الإمام الشافعي، والتي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

الحكومة تكشف موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة المقبلة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أحمد موسى يوجه رسالة لمتداولي صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية إلى المواطنين خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، معبراً عن استيائه من تداول صور لاعبي نادي الزمالك خلال جلسات التحقيق بأبوظبي.

بعد هدم قبة مستولدة محمد علي.. خبير: "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"

قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامي، إن قبة مستولدة محمد علي باشا بمقابر الإمام الشافعي التي تم هدمها ليست أثرا.