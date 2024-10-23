إعلان

أحمد موسى يوجه رسالة لمتداولي صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق

10:10 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الإعلامي أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية إلى المواطنين خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، معبراً عن استيائه من تداول صور لاعبي نادي الزمالك خلال جلسات التحقيق بأبوظبي.

وقال موسى: "رسالتي لكل من يتداول صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق (عيب)"، مشدداً على أن هذا التصرف يعتبر إساءة بحق اللاعبين.

وأكد موسى أن نادي الزمالك يحتاج حالياً إلى الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تستغل هذه الأزمة لهدم النادي.

وأضاف موسى أن الزمالك مؤسسة عريقة وكبيرة، وقال: "الجميع يرحل ويبقى الزمالك، ويجب على الجميع الوقوف إلى جانب النادي ودعمه في هذه الفترة الصعبة".

أحمد موسى صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق الزمالك أزمة لاعبي الزمالك جلسات التحقيق بأبوظبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مش موجودة في العالم.. محمود سعد يعلق على هدم قبة مستولدة محمد علي

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* بيان حكومي عاجل بشأن أنباء بيع مصر للطيران
هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح
فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن