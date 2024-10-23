هل يتم رفع أسعار خدمات الإنترنت الفترة المقبلة؟.. رئيس "اتصالات النواب" يوضح

كتبت -داليا الظنيني:

رد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال متعلق برفع أسعار خدمات الإنترنت في الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع الكثير من الخدمات.

وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعملون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أسعار خدمات الإنترنت لم تتحرك منذ عام 2017، وأن التحرك البسيط كان وقت تحريك سعر الصرف، على الرغم من التغيرات التي حدث في الفترة الأخيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن كل شبكات خدمات الاتصالات تتعامل بالدولار، فمحطات التقوية بالدولار، وأنه ما ينشر بشأن رفع أسعار الخدمات الخاصة بالانترنت لم يعرض على لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

ولفت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار برفع الأسعار سيتم عرض ذلك على المجلس في البداية وبعد ذلك يتم التحريك، فأي قرار خاص بتحريك أسعار خدمات الإنترنت لم يتم.