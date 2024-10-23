إعلان

الحكومة تكشف موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

09:27 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

المستشار محمد الحمصانى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة المقبلة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "الحمصاني" فى مداخلة هاتفيه على فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء، أن المراجعة ستتم خلال الشهر المقبل، حيث سيتم تقييم مدى التزام مصر بالتعهدات المقررة بناءً على التطورات الحالية

وأشار إلى أن المراجعة الدورية مع صندوق النقد الدولي تتضمن مناقشة توقيتات تنفيذ بعض الإصلاحات، وتهدف هذه المراجعات إلى ضبط المسار الاقتصادي بما يحقق الأهداف الوطنية، مع مراعاة عدم إثقال كاهل المواطنين، واستمرار التواصل مع الصندوق لضمان تحقيق التقدم المطلوب بطريقة تراعي التوازن التدريجي.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على مراعاة المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء إضافية كبيرة، إضافة إلى التزامها بتنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية للوصول إلى نقطة التوازن الاقتصادي.

المستشار محمد الحمصاني الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما أسباب انخفاض الإنتاج وتزايد فاتورة الاستيراد؟.. وزير البترول يوضح

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* بيان حكومي عاجل بشأن أنباء بيع مصر للطيران
هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح
فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن