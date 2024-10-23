الحكومة تكشف موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة المقبلة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "الحمصاني" فى مداخلة هاتفيه على فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء، أن المراجعة ستتم خلال الشهر المقبل، حيث سيتم تقييم مدى التزام مصر بالتعهدات المقررة بناءً على التطورات الحالية

وأشار إلى أن المراجعة الدورية مع صندوق النقد الدولي تتضمن مناقشة توقيتات تنفيذ بعض الإصلاحات، وتهدف هذه المراجعات إلى ضبط المسار الاقتصادي بما يحقق الأهداف الوطنية، مع مراعاة عدم إثقال كاهل المواطنين، واستمرار التواصل مع الصندوق لضمان تحقيق التقدم المطلوب بطريقة تراعي التوازن التدريجي.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على مراعاة المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء إضافية كبيرة، إضافة إلى التزامها بتنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية للوصول إلى نقطة التوازن الاقتصادي.