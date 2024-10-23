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بعد هدم قبة مستولدة محمد علي.. خبير: "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"

08:00 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامي

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامي، إن قبة مستولدة محمد علي باشا بمقابر الإمام الشافعي التي تم هدمها ليست أثرا.

وتابع أستاذ الآثار الإسلامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأثر هو المبنى الذي مر عليه أكثر من 100 عام، موضحا أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي ولدت أحفاد محمد علي باشا.

وأوضح أن هناك تقليد للأحجار الأثرية، وهي شبيهة بالأحجار الخاصة بقبة مستولدة محمد علي باشا، موضحا أنه تم هدم عدد من المباني في طريق صلاح سالم وظن الكثير أنها مباني أثرية والحقيقة أنها ليست آثارًا.

وتابع الكسباني: "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"، وهناك فرق كبير بين التراث والأثر.

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