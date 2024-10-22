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"الزراعة" تواصل طرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق -صور

04:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

طرح بيض المائدة للمواطنين

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع بالاشتراك مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، قام بطرح كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق في محافظة الإسكندرية؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم وبما يسهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت أول من أمس ١٤ منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".

اسعار البيض الدكتور طارق سليمان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بيض المائدة
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