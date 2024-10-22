رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التعليم للجنة المختصة

كتب- نشأت علي:



أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد رئيس النواب حق أي نائب يرغب في مناقشة البيان في حضور اجتماعات اللجنة، مطالبًا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير لمناقشة القضايا المطروحة.

وفي بيانه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عدم وجود أي فصل بدون مدرس في جميع المحافظات.

وأعلن أن الوزارة نفذت إعادة هيكلة شاملة في مدارس الثانوية العامة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الحضور من 10% سابقًا إلى 85% حاليًا.

كما أشار الوزير إلى أن أحد الحلول لمواجهة الكثافة الطلابية هو الاستعانة بالمدارس الثانوية المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وأوضح أن 99% من الفصول الآن تحتوي على أقل من 50 طالبًا، مؤكدًا أنه في محافظة البحيرة جميع الفصول تحقق هذا الشرط بنسبة 100%، بعد إنشاء 98 ألف فصل جديد.