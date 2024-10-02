إعلان

BBC

دون اعتراضات.. مجلس النواب يوافق على قوائم تشكيل اللجان النوعية

12:57 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور حنفي جبالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة، عدم تلقي أي اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق الأعضاء على تشكيلها؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة التالية لمجلس النواب، دعوة اللجان النوعية إلى انتخاب هيئات مكاتبها (الرئيس- الوكيلَين- أمناء السر).

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب اللجان النوعية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفد الصحة العالمية يختتم زيارته لهيئة الدواء.. ماذا ناقش؟

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء: تصاعد الأحداث في المنطقة ينذر بمنعطف خطير
أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي ترقبًا لرد إسرائيلي محتمل
سقوط قتلى ومصابين .. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل