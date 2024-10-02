دون اعتراضات.. مجلس النواب يوافق على قوائم تشكيل اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة، عدم تلقي أي اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق الأعضاء على تشكيلها؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة التالية لمجلس النواب، دعوة اللجان النوعية إلى انتخاب هيئات مكاتبها (الرئيس- الوكيلَين- أمناء السر).