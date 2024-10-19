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وزير الكهرباء يكشف عن أسباب سرقات التيار وإهدار ملايين الجنيهات

03:50 م السبت 19 أكتوبر 2024

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن هناك فقدًا فنيًّا نتيجة أن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج إلى تغيير، أما الفقد التجاري فناتج عن سرقة التيار، وبعض سارقي التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نمتلكها في الوزارة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت، أن سارقي التيار يبتكرون في السرقة؛ إما بالريموت وإما بتغيير في كروت الشحن، وهناك مَن يعاونهم ممن لديهم خبرة، سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها؛ ولكن تتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.

وكشف عصمت أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر بلغ 383 ألف محضر سرقة كهرباء، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلووات، وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قِبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية؛ لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء سرقة كهرباء
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