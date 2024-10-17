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مواعيد اختبارات مكاتب تحفيظ القرآن الكريم للحصول على ترخيص من الأزهر

01:28 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد اختبارات مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية للحصول على ترخيص.

ووافق الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن تبدأ اختبارات المكاتب الجديدة لتحفيظ القرآن الكريم الأهلية "دور يوليو"، يوم الاثنين 21 من أكتوبر الجاري.

وتعقد الامتحانات في تمام الثامنة صباحا بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي.

وجاءت مواعيد الاختبارات على النحو التالي:

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قطاع المعاهد الأزهرية اختبارات مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الحصول على ترخيص من الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني
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