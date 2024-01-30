وزير السياحة يبحث مع وزير الثقافة بفنزويلا التعاون المشترك

القاهرة - أ ش أ:

ثمَّن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا والتي تشهد تعاوناً في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع ارنستو فليجاس بولجاك وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وناقش أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع ارنستو فليجاس بولجاك وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا خلال زيارته الحالية لمصر، سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في التدريب وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، كما تمت مناقشة مقترح تشكيل بعثة علمية أثرية مشتركة بين البلدين تشارك في أعمال الحفائر الأثرية في مصر، وتمت مناقشة سبل التعاون في ملف استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية .

وأعرب وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا عن رغبة بلاده في استرجاع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة والموجودة بمتحف الفن بمدينة كاراكاس عاصمة دولة فنزويلا، وتسليمها للدولة المصرية وذلك في إطار حرص دولة فنزويلا وإيمانها بأهمية أن تتواجد الآثار في بلدها الأم.

وفي هذا الشأن، تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية أثرية مختصة لفحص القطع الأثرية المُشار إليها للتأكد من أثريتها ومن انتمائها للحضارة المصرية القديمة.

كما تم بحث إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مدينتي كاراكاس بفنزويلا والقاهرة بمصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية بين البلدين، حيث أشار السيد أحمد عيسى إلى أنه سوف يتم عرض ومناقشة هذا الموضوع مع السيد وزير الطيران المدني لدراسة مدى إمكانية تنفيذه.

ومن جانبه، أعرب وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا عن حرص دولته على تحقيق مزيد من التقارب في العلاقات بين البلدين وأن تشهد مزيداً من التعاون في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

كما أبدى عن إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بما تشهده من تطور حيث تؤكد للعالم على أن مصر ليست فقط لديها ماضي وحضارة عريقة وإنما أيضاً لديها حاضر ومستقبل مشرق.