عمرو أديب: هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس الخميس، حيث سجلت درجة الحرارة 49.5 درجة في الظل، معقبًا: "درجة حرارة قاتلة.. مفيش حد في الشوارع".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أكيد البلد دي اتغير فيها المناخ.. في حاجة مش طبيعية، ويجب التعامل مع الحياة بشكل مختلف"، لافتا إلى أن مدينة أكتوبر شهدت انقطاع في الكهرباء في أوقات غير المعلنة أمس، ومنها القرية الذكية.

وأضاف مقدم "الحكاية": "لو وصلت العمارة ولقيت النور مقطوع متطلعش على السلم.. اقعد جنب البواب اتكلموا في أي حاجة، مفيش نفس أن الواحد يطلع 7 أدوار، هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: متكلمنيش عن الوطنية مع درجة حرارة 45 مئوية، المواطن مش هيكون مبسوط مع قطع الكهرباء لـ3 ساعات، أمامنا فرصة لاختيار شخصيات على قدر عال من الكفاءة لديها أفكار وسياسات جديدة، تغيير الأشياء يحتاج لتغيير صناع القرار".