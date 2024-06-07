أديب: الحكومة الجديدة تحتاج "سوبر مان" لمواجهة التحديات



كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي عمرو أديب رئيس الوزراء الجديد بتنسيق أفضل بين الوزارات، وعدم السماح لها بالعمل في جزر منعزلة. وانتقد أديب وزارة الكهرباء لتحدثها عن هدر في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، متسائلاً: "لو كنت أخذت بالك من الهدر كان نفعنا دلوقتي؟"

وأكد أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، على أهمية رضا المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في العام المقبل، بعضها معروف والبعض الآخر مفاجئ، وضرب مثالًا على ذلك بتصريحات وزير التموين بشأن السكر التمويني بعد أزمة الخبز.

ودعا أديب إلى اختيار وزراء على قدر المسؤولية، قائلاً: "مش عايزين وزير، إحنا عايزين سوبر مان"، مؤكدًا أن هناك فرصة لفتح صفحة جديدة والتفاؤل بمستقبل أفضل.

وأشار أديب إلى الأخبار المتداولة عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل، وما صاحبها من نشاط مفاجئ للوزراء الحاليين، متسائلاً عن سبب هذا التحرك المفاجئ، معقبًا: ""بيقولوا الأسبوع الجاي فيه حكومة جديدة، و فجأة الوزراء اللي مانعرفش أساميهم ابتدا يبقى ليهم اخبار وعندهم حركة ونشاط".