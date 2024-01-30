خبير يكشف مخاطر "تعويم الجنيه" دون توفير الدولار بالبنوك

كتبت -داليا الظنيني:

كشف يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، تفاصيل الاقتراحات بشأن رفع سعر الدولار في القطاع المصرفي، مبينا أن الاقتصاد المصري له طبيعة خاصة ومنقسم إلى رسمي وغير رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه في حال رفع سعر الدولار بشكل رسمي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية.

وأوضح: أنه لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف، ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع لأنه في حال عدم توفرها سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.

وشدد على أن "التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الأمر بشكل منضبط"، منوهًا إلى أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل، مؤكدا أنه يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة.

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