إعلان

BBC

الحكومة: بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

02:48 م الأربعاء 03 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024.

يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي تم بالفعل بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والاسماعيلية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار جاهزية عدد من المحافظات الأخرى، لبدء التشغيل التجريبي بها لمنظومة التأمين الصحي تباعاً، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خاص بشأنها برئاسة رئيس الوزراء.

الدكتور مصطفى مدبولي التأمين الصحي الشامل جنوب سيناء الحكومة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي لوفد الكونجرس: مصر ترفض بشكل تام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مدبولي: لا نحدد أسعار السلع وقراراتنا الأخيرة لتنظيم السوق .
منخفض جوي جديد يمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس 7 أيام مقبلة .
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية .