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BBC

هل تأثرت المحاصيل الاستراتيجية بارتفاع درجات الحرارة؟.. "الزراعة" تجيب

03:43 م السبت 27 أبريل 2024

المحاصيل

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كتب- عمرو صالح:

كشف خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، عن تأثير موجة الطقس الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، على المحاصيل الاستراتيجية.

وقال جاد، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن موجة الطقس الحارة التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية، لم يكن لها أي تأثير على المحاصيل الاستراتيجية، وأن المعهد لم يتلقَّ أية شكاوى من المزارعين، موضحًا أن معظم الأراضي المزروعة قد تم حصادها وتمر بمرحلة الإعداد لزراعة المحاصيل الصيفية.

وأشار وكيل "المحاصيل الحقلية" أن موسم حصاد القمح خلال العام الحالي جيد للغاية، معربًا عن تفاؤله بكمية الإنتاج المنتظر جمعها.

وكانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة؛ إذ سجلت في بعض المناطق 42 درجة مئوية.

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المحاصيل الاستراتيجية وزارة الزراعة درجات الحرارة الطقس
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