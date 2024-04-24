مدبولي: المدن الجديدة تستوعب 12 مليونا واتجاه لتوسيعها

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجه الدولة هو التوسع في المدن الجديدة حتى يتسنى نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية تنموية جديدة.

وأضاف "مدبولي"، أن المدن الجديدة تستوعب نحو 12 مليون مواطن وهو ما خفف الضغط عن المدن والمناطق القديمة المكتظة بالسكان.

جاء ذلك، خلال استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد بن سلمان المسَلَّم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق له الذي ضمّ عددًا من أبرز أعضاء مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وفوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.

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