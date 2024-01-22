مفاجأة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان - (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد صلاح المحرر الصحفي المسئول عن ملف الكهرباء بموقع مصراوي، عن اقتراح داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان.

وأوضح "صلاح" خلال بث مباشر على صفحة مصراوي عبر "فيسبوك"، أن الخطة المقترحة أن يكون تخفيف الأحمال قبل الإفطار خلال شهر رمضان المقبل، ولن يكون بعد الإفطار.

وأشار إلى أن هناك إنه سيتم الانتهاء من المواعيد المؤقتة التي تم العمل بها بشركات التوزيع المتعلقة بتخفيف الاحمال من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير وهو ما يتزامن مع انتهاء امتحانات العام الدراسى الأول.

وأكد أن حتى اللحظة لم تتلق أيا من شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية أي تعليمات خاصة بالمواعيد الجديدة لخطة التخفيف، وهناك تكهنات تؤكد العمل بمواعيد خطة تخفيف الاحمال المعلنة من مجلس الوزراء التى تبدأ من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساء كل يوم.