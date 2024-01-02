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BBC

صحيفة عبرية: إسرائيل تخطط من أجل عرقلة التماس وقف الحرب في غزة

12:25 م الثلاثاء 02 يناير 2024

حرب غزة

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(مصراوي)

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لعرقلة التماس لوقف الحرب في غزة.

وكان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، قد قال في وقت سابق إن مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في محكمة لاهاي وليس في السلطة بإسرائيل.

وتعالت الأصوات الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن ذلك يقابل دائمًا برفض إسرائيلي أمريكي والتي استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عند طرح مسألة وقف إطلاق النار.

الحرب في غزة إسرائيل طوفان الأقصى وقف الحرب في غزة مندوب فلسطين

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