حدث في 8 ساعات| هجوم برلماني على وزير التموين.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية، وهجوم النواب على وزير التموين خلال الجلسة العامة اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم، مع رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و"باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

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تغير جديد في حالة الطقس غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل والظواهر الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء 17 يناير 2024.

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وزير التموين: إضافة المواليد على بطاقات التموين في هذه الحالة

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكاوى نواب البرلمان بشأن عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين.

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"الصحفيين" تكشف.. أول تصريحات من وائل الدحدوح بعد دخوله مصر

تقدمت نقابة الصحفيين المصرية، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

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هل قرأت الدستور؟.. تفاصيل هجوم رئيس "النواب" على الحكومة ووزير العدل

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: هل قرأت الدستور؟!

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برلماني يهاجم وزير التموين: انفلات أسعار ونقص سلع أساسية

تحدث النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في مواجهة وزير التموين، اليوم الثلاثاء، عن عدد من المشكلات.

وقال منصور: "البداية بكارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبضاً على مسؤولين بالتموين؛ خصوصًا بمحافظة الجيزة"، مطالبًا بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء.

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برلماني يطرح خيارَين على وزير التموين: تعيش بـ٤ آلاف جنيه أو ترحل؟

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين قدَّم اعتذارًا للشعب المصري منذ أيام؛ بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا "اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليست هناك أزمة زيادة أسعار، بل هناك أزمة زيادة اللصوص" .

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